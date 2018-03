Un po’ d’Abruzzo con Daniele Creati nel cinepanettone 2010 "A Natale mi sposo"

MONTESILVANO. Mercoledì 10 Novembre Massimo Boldi al “The space cinema” di Montesilvano per la presentazione del film “A Natale mi sposo” con Daniele Creati, l’emergente attore abruzzese. Daniele, nato a Teramo e vissuto per alcuni anni in un paesino della provincia, nel film interpreta un ragazzo gay. Ha iniziato la sua carriera come fotomodello di intimo, da qui al piccolo schermo il passo è stato breve e del tutto in discesa grazie a ruoli nelle più importanti fiction come "Ris 5” e “Il commissario Manara”; è stato protagonista di un videoclip Usa "Disney Camp Rock", già cult di Disney Channel e di un videoclip presentato da Britney Spears nel 2009. La grande opportunità è sicuramente giunta grazie a Michele Placido che lo ha voluto nel film "ll grande sogno" dove recita affianco di Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca. 09/11/2010 16.04