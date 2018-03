Sociale; Gatti: 4,6 milioni di euro per enti d'ambito sociali

CRONACA. ABRUZZO. La Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali, Paolo Gatti, ha deliberato lo stanziamento di 4,6 milioni di euro per finanziare la quarta annualità dei Piani di Zona presentati dai 35 Ambiti Territoriali Sociali. Viene così assegnata al territorio un'ulteriore tranche delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali dell'anno 2010 che prevede per l'Abruzzo 9,3 milioni di euro, il cui primo acconto è stato erogato nel luglio scorso. 09/11/2010 15.25