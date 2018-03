Scomparsa Sigismondi, Comune Montesilvano cerca nuovo revisore dei conti

CRONACA. MONTESILVANO. Dopo la scomparsa a causa di un incidente stradale di Franco Sigismondi, presidente dei revisori dei conti, avvenuta lo scorso 31 ottobre a Magliano dei Marsi, l’assessore alle Finanze Emidio Di Felice e il dirigente Alberico Ambrosini hanno pubblicato l’avviso per la surroga del presidente dell’organo di revisione economico – finanziaria. L’incarico dovrà essere ricoperto entro trenta giorni dalla vacanza del posto. Le domande dovranno pervenire al Comune di Montesilvano Piazza Diaz, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 novembre 2010. Il presidente verrà eletto dal Consiglio comunale entro il mese di novembre. «La tragica perdita del presidente Sigismondi ci ha colpito profondamente – spiega l’assessore Di Felice -, purtroppo siamo costretti, così come ci impone la legge, a nominare un nuovo presidente in tempi brevi per portare avanti il lavoro finanziario dell’Amministrazione comunale, affinché tutto venga svolto nel pieno rispetto delle regole. Entro la fine del mese dobbiamo eleggere il nuovo presidente e dopo qualche giorno dalla scomparsa del dottor Sigismondi ci siamo messi a lavoro per stilare l’avviso». 09/11/2010 15.22