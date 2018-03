Violenza, maltrattamenti e minacce, arrestato in Marsica

CRONACA. AVEZZANO. Una ordinanza di misura cautelare in carcere è stata notificata, dagli Agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Avezzano, a P.P. quarantenne avezzanese residente a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo. L'arresto è stato possibile a seguito di una meticolosa indagine che ha permesso di ricostruire numerosi episodi di violenza dell'uomo e rompendo lo stato di omertà generato dalla paura delle vittime, fino a giungere all'applicazione della custodia cautelare in carcere richiesta dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Avezzano Guido Cocco. Il provvedimento, emesso dal Gip di del Tribunale di Avezzano Claudio Politi, si è reso necessario, secondo la Polizia, in quanto P.P. si è reso colpevole, con una condota reiterata nel tempo, precisamente dal mese di Settembre 2009 al mese di Agosto scorso, di un crescendo di episodi di violenza, maltrattamenti e minacce in danno dell' anziana madre e dei suoi vicini di casa. 08/11/10 17.54