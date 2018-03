Droga: muore per overdose trentanovenne teramano

CRONACA. MARTINSICURO. Un uomo di 39 anni di Martinsicuro, Andrea Varze' e' deceduto questa notte poco dopo l'una per overdose. Il corpo senza vita del tossicodipendente e' stato trovato dal fratello con il quale conviveva. Varze' era riverso a terra con accanto la siringa con la quale si era iniettata la sostanza oppiacea. I medici del 118 non hanno potuto far nulla. La siringa e' stata sequestrata mentre il magistrato potrebbe disporre l'autopsia sul corpo del trentanovenne. 08/11/2010 16.13