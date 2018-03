La Provincia promuove due bandi europei per giovani donne

LAVORO. PESCARA. La Provincia di Pescara ha promosso due bandi per la selezione di giovani donne interessate a partecipare ad attività di formazione nell’ambito di due importanti progetti di cooperazione dell’Iris, finanziati dal programma europeo Europeaid. Nello specifico, i progetti sono “Women’s media in the Euromed” e “Women for change”. Il bando del progetto “Women’s media in the Euromed” riguarda la selezione di 4 donne con esperienza in materia di comunicazione, stampa ed editoria, produzione audio-video, di età non superiore a 35 anni, per l’ammissione ad un corso di formazione che si svolgerà nel 2011 a Marsiglia, in Francia (primo modulo: progettazione e tecniche di produzione) e a La Valletta, Malta (secondo modulo: montaggio e post produzione). «Si tratta – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Valter Cozzi – di un progetto importante per le donne, un’opportunità da cogliere per tutte le ragazze che desiderano mettere la loro professionalità a disposizione del territorio». 08/11/10 15.44