Comune Teramo cerca sponsor per la Carta d’Identità Elettronica

CRONACA. TERAMO. Per reperire le risorse finanziarie per l’istituzione della Carta di Identità Elettronica, l’amministrazione comunale di Teramo indice un bando per l’individuazione di sponsor a sostegno del progetto. La quota minima di adesione pari ad euro 3000 garantirà: ai partner, per un periodo di 24 mesi, uno spot pubblicitario della durata di 30 secondi su uno schermo posizionato all’interno dell’ufficio anagrafe, all’amministrazione, di erogare il servizio a “costo zero” per le casse comunali. ll documento di riconoscimento elettronico conterrà tutti i dati identificativi e le informazioni ufficiali relative alla persona e funzionerà anche come carta di servizi. La Carta racchiuderà, memorizzate su un microchip e su una banda ottica, i dati personali, il codice fiscale, i dati di residenza, la cittadinanza, il codice numerico del comune di rilascio, la data del rilascio e di scadenza oltre alla firma del titolare, la fotografia, impronte digitali del dito indice della mano sinistra ed eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio. 08/11/10 15.12