CRONACA. MONTESILVANO. Vandali in azione a Montesilvano. Ieri sera sono stati rotti i punti luce di tre lampioni, e' stata sradicata e rovesciata una panchina e ribaltato un bidone per la raccolta dei rifiuti. L'episodio e' avvenuto in via Salieri. I carabinieri, informati dell'accaduto, ritengono che gli autori possano essere alcuni giovani. Non e' il primo episodio del genere in citta'. 08/11/2010 13.42