Iniziativa di solidarietà a Miglianico: disabili in discoteca

SOLIDARIETA’. ABRUZZO. L'Associazione abruzzese non profit di pesca sportiva “Caccia Grossa” organizza un evento "nonsolopesca" per il mondo della disabilità. L'evento è “U?guali a ballare” e si svolgerà il 20 Novembre 2010 presso la discoteca Divina Gold di Miglianico, ore 16-20. E' riservato a tutte le persone con disabilità, non importa età, sesso, tipo e grado di disabilità. Caccia Grossa coinvolge tutti anche chi non è nelle condizioni di ballare (su carrozzella, ecc.) L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione. Info su www.cacciagrossa.net. 08/11/2010 7.24