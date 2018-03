Indagini sullo sversamento di liquido oleoso nel Fosso Vallelunga

CRONACA. PESCARA. Sversamento di una sostanza scura e oleosa rilevata all’interno di Fosso Vallelunga, all’altezza di via Scarfoglio, nella tarda serata di ieri. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo Ambiente della Polizia municipale, coordinate dal maggiore Piera D’Emilio, che con Vigili del fuoco, Direzione Marittima e Arta. Hanno svolto le indagini per accertare la natura della sostanza individuata e soprattutto l’origine. Una volta ricevuti i risultati delle analisi condotte dall’Agenzia regionale per la tutela ambientale, la Polizia municipale sarà anche in grado di accertare gli eventuali responsabili dell’episodio. 06/11/2010 10.30