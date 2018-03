Premio Cultura Mumi a Mazzocchetti e alla Fondazione D'Antimo

SOLIDARIETA'. FRANCAVILLA AL MARE. Galà per la Solidarietà sabato 4 settembre alle ore 21, ad ingresso libero, presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare, con la settima edizione del “Premio Culturale MuMi”. Premio Speciale per l’associazione/ente di riferimento: Fondazione Danilo D’Antimo per il bambino e Premio per la Sezione Musica a Piero Mazzocchetti. La serata sarà presentata dalla giornalista Mila Cantagallo e vedrà la partecipazione di alcuni artisti che si sono esibiti in tutto il mondo e con orchestre prestigiose. La Fondazione Danilo D’Antimo, che riceverà il riconoscimento per le Associazioni, con sede a L’Aquila, si sta occupando della ricostruzione di un asilo per i bambini nella zona est dell’Aquila e precisamete a Tempera. Il premio, come di consueto, sarà realizzato dai ragazzi disabili dell’Associazione Orizzonte di Francavilla e consisterà in una loro creazione in terracotta. 01/09/10 12.26