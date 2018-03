Anche Espressione Libre col comitato No Filovia

CRONACA. PESCARA. L'Associazione culturale Espressione Libre parteciperà, sabato 6 novembre a Pescara, in Piazza Sacro Cuore, all'evento "L'Ambiente al centro", a sostegno del coordinamento "No Filovia". Nel pieno convincimento che l'opera in questione, così come è stata progettata, rappresenti un clamoroso auto-goal, oltre che un inutile spreco di denaro pubblico», Espressione Libre intende altresì denunciare «la follia di un drammatico "ritorno al passato" e precisamente agli anni anteriori al 1988, allorquando l'inaugurazione della nuova stazione ferroviaria consentì finalmente ai pescaresi ed ai suoi frequentatori di liberarsi dei fastidiosi e già all'epoca anacronistici passaggi a livello: è infatti prevista l'installazione di ben 19 semafori che renderanno inevitabilmente le zone limitrofe alla strada parco foriere di inquinamento ambientale a qualsiasi livello». 05/11/2010 14.31