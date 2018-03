9^ Festa del vino cotto e sagra delle castagne

LA SAGRA. ROCCAMONTEPIANO. Il Circolo Arci "Le Castagne" di Terranova e l’associazione Produttori Vino Cotto d’Abruzzo, con il Patrocinio del Comune di Roccamontepiano organizzano, sabato 6 e domenica 7 novembre 2010 la nona edizione della Festa del Vino Cotto e Sagra delle Castagne. La festa si svolge in piazza Terranova, presso il Palaterranova, in un unico ambiente al coperto e riscaldato. Insomma, un fine settimana all’insegna della degustazione delle castagne e del tipico vino cotto locale ma anche di gustosi piatti tradizionali abruzzesi garantiti dallo stand allestito per l’occasione. Non mancherà la buona musica, il divertimento e il ballo. Domenica 7 novembre, presso il vicino museo-laboratorio “Giuseppe Lisio”, alle ore 16.30 si svolgerà un convegno dal titolo “La comunità del cibo nella terra del vino cotto”. All’incontro interverranno i responsabili provinciali dell’associazione Slow Food Chieti e i produttori di Vino Cotto del territorio. 05/11/2010 9.26