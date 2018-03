La Formula Renault 2000 scende in pista sul Circuito Internazionale d’Abruzzo.

SPORT. ABRUZZO. La collaborazione tra il Circuito Internazionale d’Abruzzo e la scuderia CG Motorsport di Pescara ha permesso a sette kartisti della nostra Regione di effettuare un test in pista a bordo di una monoposto di Formula Renault 2000. Nel week-end del 30 e 31 ottobre Rocco Contini, Marco Dell’Elce e Pierino Vimini si sono ritrovati sul circuito abruzzese per effettuare il test gratuito messo in palio per la vittoria nel Trofeo le vie del vino “Citra” delle categorie KF2, 125 Italia e 125 Prodriver. Nel pomeriggio di sabato 30 ottobre hanno effettuato un turno di guida anche due giovani promesse del karting abruzzese: Emanuele Mari di Avezzano e Francesco Mingione di Montesilvano. L’iniziativa si è ripetuta il giorno successivo quando sono scesi in pista due piloti della categoria KF3: Valerio Rossi di Francavilla al Mare e il romano Alberto Maria Di Folco. La serie di test con la monoposto di Formula Renault 2000 continuerà anche nei prossimi mesi. 05/11/2010 9.25