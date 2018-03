Torna la "Corsa Podistica di San Martino - Città di Controguerra"

SPORT. CONTROGUERRA. Partirà il prossimo 14 Novembre a Controguerra la corsa podistica di San Martino che assume carattere internazionale essendo inserita nel calendario Fidal delle gare internazionali. La corsa competitiva è di km 15, parte da Controguerra, attraversa il paese di Torano Nuovo, riscende verso Nereto, per poi tornare in direzione Controguerra. Prevista anche una gara non competitiva di km 4 ed una riservata ai ragazzi di km 0,7 e 1,5. Nell’ambito della manifestazione, inoltre, un'iniziativa riservata ai camperisti denominata "Camper in Corsa" ovvero il 1° Raduno Nazionale di Camperisti Rinners. Verranno ospitati al momento più di 40 Camper presso l'area attrezzata del campo sportivo di Controguerra. Gli organizzatori prevedono la partecipazione complessiva di più di 2000 atleti. L'anno scorso la partecipazione ha toccato quota 1746 atleti in gara. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Podistico Val Vibrata di Controguerra, la Pro Loco di Controguerra, il Comune di Controguerra in collaborazione con quello di Torano Nuovo e tutte le libere associazione di Controguerra. 05/11/2010 9.16