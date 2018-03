Tar ordina a Comune Pratola il deposito dei documenti sulla gara dei rifiuti

CRONACA. PRATOLA PELIGNA. Il Tar dell'Aquila ha ordinato all'amministrazione comunale di Pratola Peligna il deposito di tutti i verbali della commissione di gara inerenti la procedura ristretta per l'affidamento alla Soc. Diodoro Ecologia Srl dei servizi municipalizzati di nettezza urbana nello stesso comune. Lo stesso ente avra' 15 giorni per fornire il carteggio di gara necessario alla pronuncia, fissata per il 15 dicembre, sul decreto cautelare richiesto dalla AM Consorzio Sociale. 05/11/2010 7.57