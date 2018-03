Elicottero mette in fuga gregge e lupi sbranano 4 capi

CRONACA. ANVERSA DEGLI ABRUZZI. Un elicottero a bassa quota mette in fuga un gregge, ne approfittano i lupi che divorano tre capre e una pecora. Ma alla conta finale ne mancano altre 16 che per il momento risultano disperse. E' accaduto ad Anversa degli Abruzzi, in località Piano delle Calcare. Un elicottero che evidentemente stava facendo qualche esercitazione, si è abbassato fino a lambire un terrenodove stava pascolando un gregge di 300 pecore che impaurite dal rumore e dal vortice creato dalle pale del velivolo sono fuggite in tutte le direzioni. Con grande difficoltà il pastore ha cercato di radunare trutte le pecore ma al calar della sera all'appello ne mancavano una ventina. Così le 20 pecore disperse hanno passato la notte all'addiaccio mentre le altre sono rientrate nell'ovile. L'indomani il pastore è tornato sul posto e ha trovato 2 pecore che si aggiravano sulla piana impaurite ma vive e nella macchia i resti di tre capre e una pecora che erano state sbranate dal branco di lupi che si aggira da mesi nel circondario di Piana delle Calcare. 05/11/2010 7.51