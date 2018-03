Rapinata prostituta sulla Statale 16

CRONACA. SILVI MARINA. All' 1.30 della notte scorsa M.M., prostituta di 39 anni originaria della Romania, mentre si trovava sulla SS.16, è stata avvicinata da un’autovettura con a bordo due giovani, i quali dopo aver scambiato qualche parola ed averle chiesto informazioni di vario genere, le hanno strappato di mano la propria borsa contenente circa € 300 ed un telefono cellulare. I due sono scappati facendola cadere per terra. La donna, visitata dai sanitari del 118 ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. I Carabinieri di Silvi Marina indagano sulla vicenda. 01/09/10 10.01