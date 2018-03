Pescara, scuola di via Carlo Alberto Dalla Chiesa chiusa il 3 novembre per guasto

PESCARA. La scuola materna di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel quartiere Zanni, a Pescara, chiusa oggi e domani, 3 novembre, per la rottura di una tubatura dell’impianto di riscaldamento. La rottura ha provocato anche l’allagamento di un locale. La scoperta è avvenuta stamane, da parte degli operatori scolastici e degli insegnanti che, riaprendo la scuola dopo due giorni, si sono trovati dinanzi al guasto. L’amministrazione comunale si è attivata con la chiamata di una impresa che ha riparato il danno. Domani tutti i locali verranno sottoposti a una pulizia straordinaria, per consentire giovedì 4 novembre, il ritorno in classe dei 30 bambini della struttura, costretti a due giorni di vacanze forzate. 02/11/2010 19.13