Lavoro nero e controlli, multe nel teramano

CRONACA. GIULIANOVA. I carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno eseguito una serie di controlli negli esercizi pubblici della costa teramana, finalizzati al contrasto del fenomeno del lavoro "nero". I militari hanno eseguito un controllo in un night club, scoprendo così che ben 5 dipendenti su un totale di 17 non erano assunti e che gli stessi non avevano affatto attuato i controlli in materia sanitaria per la tutela della salute dei lavoratori. Al termine del controllo sono stati comminati 19.500 euro di multa al titolare dell'esercizio pubblico. I carabinieri hanno chiesto, alle autorità competenti, la chiusura del locale. 02/11/10 12.00