Frantoi aperti a Valle Roveto il 20 e 21 novembre

CRONACA. VALLE ROVETO. L'ottava edizione di Frantoi Aperti in Valle Roveto si terrà il 20 e 21 novembre prossimi. «Frantoi Aperti in Valle Roveto non è una sagra nè tantomeno una festa, o almeno non solo una festa», racconta il sindaco Carlo Rossi. «Per noi è una manifestazione importante, un momento fondamentale del percorso di riscoperta delle nostre antiche tradizioni popolari, del recupero della memoria e dei nostri valori più autentici, un'occasione per recuperare spazi, gusti, tempi e sapori dell'esperienza contadina. Inoltre, Frantoi Aperti è soprattutto un momento per valutare il costante sviluppo del settore olivicolo della zona. La Valle Roveto si sta sempre più caratterizzando per la promozione del suo terrotorio attraverso la valorizzazione delle sue produzioni tipiche: l'olivicoltura è oggi, grazie al lavoro di questi anni, certamente un elemento caratterizzante e distintivo dell'economia della Valle». 02/11/2010 9.41