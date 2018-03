Casini candidato premier in Abruzzo alle prossime elezioni

POLITICA. ABRUZZO. L'Abruzzo lancia Pier Ferdinando Casini premier alle prossime elezioni politiche e organizza nuove sezioni “ambientali” su tutto il territorio. «È dalla base che deve venire la spinta per offrire al Paese uomini ed idee che possano essere protagonisti del futuro dell'Italia, sia a livello locale, sia a livello nazionale» ha detto coordinatore regionale, Enrico Di Giuseppantonio. «Il futuro Partito della Nazione sarà il catalizzatore di queste energie, aprendosi alle forze sociali e civili del territorio pronte a mettersi in gioco. Questo ampio schieramento, moderato e responsabile, non può che essere guidato da Pier Ferdinando Casini, che ha le risorse umane e politiche e le capacità per poter prendere in mano le redini del Paese». E' partita la campagna del tesseramento che porterà alla celebrazione dei congressi «vogliamo sperimentare anche nuove forme di aggregazione», ha spiegato Di Giuseppantonio, «riprendendo l'idea delle sezioni ambientali, che possano nascere nei luoghi di lavoro e nei centri di aggregazione, lì dove si svolge la vita quotidiana degli uomini e delle donne del nostro Paese che vogliamo siano protagonisti della nuova stagione di rinascita politica e civile dell'Italia».