Due arresti a Roseto per droga

CRONACA. GIULIANOVA. Due uomini, Arnaldo Casolani, di 41 anni e un ventiduenne incensurato, L.D., residenti rispettivamente a Notaresco e Giulianova, sono stati arrestati dagli uomini della Guardia di Finanza di Giulianova con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da diversi giorni i militari stavano seguendo i movimenti ed i contatti dei due, i quali erano soliti viaggiare a bordo di una Citroen C3 di proprieta' del piu' giovane. La perquisizione eseguita sull'autovettura e sui due ha permesso di rinvenire un kg di hascisc suddiviso in 10 panetti da 100 grammi cadauno. La droga e' stata sequestrata insieme a circa 300 euro in contanti verosimile provento dell'attivita' di spaccio. La Guardia di Finanza ritiene che la droga sequestata era destinata ai giovani di Roseto ed anche di Giulianova e Notaresco da consumare in occasione delle feste di Halloween. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel Casa Circondariale di Teramo. 30/10/2010 10.54