Due associazioni gestiranno i centri sportivi di Pineto

CRONACA. PINETO. Saranno due associazioni di Pineto a gestire gli impianti sportivi del centro “L’Isola delle Palme” di Borgo Santa Maria. L’amministrazione comunale, infatti, ha esaminato le richieste delle società che avevano risposto al bando per l’affidamento del complesso sportivo, strutturato con un campo di calcetto, uno di bocce e un chiosco per la vendita di bevande. Le associazioni assegnatarie sono “Aston Villa del presidente Franco Pavone e “Classe ‘70” del presidente Teodoro Coletti che hanno firmato gli atti di affidamento della gestione della struttura dinanzi al segretario generale del Comune di Pineto Federico Cuccolini. Risolto dunque definitivamente il problema legato alla gestione dell’impianto, in passato affidata ad una società di Teramo che però ha tenuto la struttura sempre chiusa, non consentendone la fruizione ai ragazzi del posto. 30/10/2010 10.33