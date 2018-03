Dal 5 novembre "Legumi party" al porto turistico

ENOGASTRONOMIA. PESCARA. La seconda edizione della rassegna "Legumi Party", in programma al porto turistico "Marina di Pescara" da venerdì 5 novembre a domenica 7, è stata presentata, questa mattina, in Regione, alla presenza dell'assessore all'Agricoltura, Mauro Febbo. Tra le più interessanti attrazioni della tre giorni, si segnala la presenza del gourmet Santino Strizzi che proporrà ricette a base di legumi come ceci, fagioli e lenticchie. Alle 18 di domenica, invece, troverà spazio un'esibizione del gruppo "Etnodanza". Inoltre, sarà ospitata anche una delegazione dei venti comuni abruzzesi che fanno parte dell'associazione Borghi Autentici d'Italia. "Legumi Party" si potrà visitare dalle ore 15.30 di venerdì 5 (con chiusura alle 22.30) mentre sabato e domenica l'apertura sarà dalle 10.30 alle 22.30. 29/10/2010 17.09