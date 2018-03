Scoperti 6 lavoratori in nero. Denunciato gestore discoteca

CRONACA. CHIETI. La Guardia di Finanza di Chieti nel corso dell’ultimo fine settimana ha scoperto 6 lavoratori non in regola, di cui due come animatori, due intenti alla somministrazione di alimenti e bevande, uno intento al rilascio di biglietti e un altro come DJ. Il gestore del locale è stato segnalato alle Autorità competenti per «chiare e palesi inosservanze alla legislazione sul lavoro, sanitaria e di pubblica sicurezza per il mancato possesso delle autorizzazioni comunali previste per lo svolgimento di manifestazioni da intrattenimento e di pubblici spettacoli». 29/10/2010 16.42