Martinsicuro. Assessore allo sport insegue e blocca ladro

CRONACA. MARTINSICURO. L’assessore allo Sport, Alberto Tuccini, del Comune di Martinsicuro ha inseguito un ladro, è riuscito a raggiungerlo e a denunciarlo alle forze dell’ordine. Tuccini (Lega Nord Abruzzo) si è lanciato all’inseguimento, prima a piedi e poi in auto, ha riconosciuto il ladro che aveva già rubato nella sua palestra, lo ha inseguito e poi lo assicurato alle Forze dell’ordine. Lo scorso mese di luglio l’assessore si era reso protagonista di un episodio analogo. Un uomo, al termine di una manifestazione di Body building che si era svolta nel quartiere Tronto, aveva tentato di rubare alcune attrezzature sportive. Tuccini che al termine della serata stava aiutando a smontare le attrezzature della gara, lo aveva visto e rincorso. Il ladro per guadagnare la fuga, aveva abbandonato la refurtiva per strada. 29/10/2010 13.33