La Sanità della provincia di teramo al centro del convegno dell'Italia dei Valori

SALUTE. BELLANTE. “Difendere e migliorare la sanità pubblica in Provincia di Teramo” è il titolo del convegno-dibattito, organizzato dal gruppo dell'Italia dei Valori, che si terrà sabato 30 ottobre alle ore 16.00, negli spazi del salone Ceci di Bellante Stazione (in Via per Ripattoni, n.63). Sarà l'onorevole Augusto Di Stanislao, deputato IdV, ad aprire i lavori del dibattito a cui prenderanno parte il senatore Alfonso Mascitelli, Vice Presidente della Commissione Speciale di Inchiesta del Sistema Sanitario nazionale, il professor Ennio Chiavetta, consigliere comunale di Bellante, il dottor Raffaele Antonietti, consigliere comunale, il dottor Mariano Santori, Comitato difesa sanità pubblica della Val Vibrata. L'intervento dell'onorevole Carlo Costantini, Capogruppo IdV alla Regione Abruzzo, chiuderà i lavori del convegno. 29/10/2010 13.28