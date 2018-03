Premio Zimei, riconoscimento a Cocciolone, Buontempo, Mannucci e Casilio

CRONACA. MONTESILVANO. Sabato 30 ottobre, a partire dalle ore 10, si terrà a Montesilvano, presso il Grand Hotel Adriatico, la nona edizione del “Premio Zimei-dignità del lavoro”, manifestazione nata con l’intento di esaltare e difendere la figura di chi con il proprio lavoro contribuisce a fare grande il nostro Paese. Quest’anno il riconoscimento andrà all’onorevole Teodoro Buontempo, all'attrice Maria Pia Casilio, al questore di Padova Luigi Savina, al Colonnello Maurizio Cocciolone, al sindacalista Corrado Mannucci già Segretario della Cisnal. Per non dimenticare la tragedia del terremoto de L’Aquila, verrà dato un riconoscimento all’emittente TvUno che «ha voluto continuare a testimoniare quotidianamente, ed in maniera meritoria, l’evolversi degli eventi». Alla manifestazione sarà presente il segretario Generale della UGL Giovanni Centrella. Il riconoscimento è andato negli anni ad Ottaviano Del Turco, Remo Gaspari, Giovanni Pace e ad Angelo Petrucci. 29/10/2010 9.36