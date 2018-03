Bike Sharing: Roseto punta ai fondi del Ministero

CRONACA. ROSETO. Roseto si candida a intercettare i fondi ministeriali per l’avvio del sistema di Bike Sharing. Il progetto presentato al Dicastero dell’Ambiente prevede l’istituzione di un servizio di ‘bici in prestito’ di tipo misto, costituito da biciclette elettriche e tradizionali, alimentato con una pensilina fotovoltaica con caratteristiche tecniche compatibili con quelle degli altri Comuni costieri, per garantire il prelievo della bicicletta in una stazione di un Comune e il rimessaggio nella stazione di un altro Comune. Il progetto di “Bici in prestito” ha trovato anche il sostegno del Coordinamento per le Politiche Giovanili che ha continuamente sensibilizzato l’Amministrazione su questi temi. Le stazioni saranno dislocate in vari punti della città a sud nell’area degli impianti sportivi, nei pressi del pontile, in Piazza della Stazione, in Piazza della Repubblica, sul lungomare nord e a Cologna Spiaggia. Il progetto inoltre lavori per il collegamento della pista ciclabile tra Roseto e Pineto con la realizzazione del tratto ciclabile sul lungofiume Vomano. 27/10/2010 12.39