Soccorso alpino Gdf ritrova fungaiolo disperso nell'Aquilano

CRONACA. L'AQUILA. Era uscito ieri per cercare i funghi nella zona di Collebrincioni (L'Aquila), ma si era perso: un commerciante aquilano, G.C., di 63 anni, è stato ritrovato nella notte dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza, nella zona del Vasto, nel parco del Gran Sasso. L'uomo era in stato confusionale con una sospetta frattura alla clavicola a causa delle numerose cadute occorse nel vano tentativo di raggiungere la propria abitazione. Sono intervenuti anche il corpo Forestale, le unità cinofile per la ricerca di persone in superficie, il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. 27/10/2010 11.51