Spari nella notte a Città Sant'Angelo contro una casa

CRONACA. CITTA’ SANT’ANGELO. Spari nella notte a Citta' Sant'Angelo (Pescara) contro un'abitazione. Qualcuno, verso le 00.45, ha esploso piu' colpi di pistola. La famiglia che vive nella casa presa di mira, situata in via Matrino, si e' svegliata per il forte rumore arrivato dall'attico mansardato. In questa parte della casa e' stata infatti ritrovata l'ogiva di un proiettile che dopo aver forato la finestra e' finito contro il muro e poi e' caduto a terra. Sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, che hanno avviato le indagini e promosso una serie di rilievi. L'ogiva e' stata sequestrata e sono stati ascoltati i proprietari dell'abitazione, cioe' un commerciante con la moglie e due figli maschi. I due figli dormono in mansarda. 26/10/2010 15.11