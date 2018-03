Due russi investiti sulle strisce: automobilista ubriaco

CRONACA. PESCARA. Due uomini russi sono stati investiti nella tarda serata di ieri mentre attraversavano il lungomare di Montesilvano. Stavano camminando sulle strisce pedonali e li ha travolti una Golf condotta da un uomo di 32 anni di Venezia. Sono stati soccorsi e trasportati dal 118 in ospedale, dove sono stati giudicati guaribili in un paio di settimane. L'automobilista e' stato sottoposto a test alcolemico ed e' risultato ubriaco per cui i carabinieri di Montesilvano, che si sono occupati dei rilievi, gli hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato. 26/10/2010 15.11