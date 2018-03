Enrico Mentana alla Facoltà di Lettere a L'Aquila

L'INCONTRO L'AQUILA. La Facoltà di Lettere dell’Aquila, nonostante le obiettive difficoltà cui deve far fronte (come la mancanza di alloggi studenteschi, le carenze dei trasporti pubblici, l’inutilizzabilità della biblioteca), non rinuncia al suo ruolo di promotore di cultura, per gli studenti e per tutta la comunità cittadina. Dopo il dibattito col giovane regista Giuseppe Tandoi sul suo film La città invisibile, riprende la serie degli “Incontri aquilani alla Facoltà di Lettere” con un ospite di spicco: Enrico Mentana, direttore del telegiornale de “La7”. Mentana sarà all’Aquila, nella sede di Bazzano della Facoltà, mercoledì 27 ottobre alle 11, per dibattere sui problemi attuali dell’informazione con un altro esponente di rilievo del giornalismo italiano, Giovanni Stella, e con gli studenti e il pubblico presente. A questo primo incontro altri ne seguiranno: il 15 dicembre è previsto un dibattito con un altro dei più noti giornalisti italiani, Gad Lerner, a proposito del suo ultimo libro, Scintille. Mentre per gli altri prossimi appuntamenti si fanno nomi come Ascanio Celestini ed Erri De Luca. 26/10/2010 14.19