Centro per l'impiego Pescara seleziona 100 addetti

LAVORO. PESCARA. In nome e per conto di due nuove iniziative imprenditoriali in fase di partenza nell'area metropolitana di Pescara, i Centri per l'Impiego della Provincia di Pescara pre-selezionano circa 100 addetti. Il lavoro da svolgere interessa i settori fast food/ristorazione e sale giochi. I requisiti indispensabili per presentare una propria auto-candidatura sono: età 18-40 anni; esperienza, anche minima, nel settore fast food e sale giochi (comprese agenzie di scommesse); disponibilità ad effettuare lavoro notturno. L'inquadramento sarà di natura subordinata con le tipologie legali vigenti (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto intermittente, contratto a tempo parziale). Sono possibili anche inserimenti in tirocinio formativo. Nel settore food si ricercano anche 5-6 persone con qualifica di cuoco ed aiuto cuoco con esperienza in ristorazione veloce. In tutti i casi sarà data priorità agli iscritti nelle liste di mobilità, anche senza indennità. E' possibile avanzare un’autocandidatura, inviando il proprio curriculum alla e-mail preselezione@provincia.pescara.it entro il 2 novembre 2011. 22/10/2010 16.26