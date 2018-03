Sabato manifestazione sulla libertà d'informazione dell'Idv

INFORMAZIONE. PESCARA. “Per La Libera Informazione” è lo slogan della manifestazione pubblica organizzata dall'Italia dei Valori che si terrà sabato 23 ottobre, dalle ore 15.30, presso il Gazebo allestito dall'IdV di Pescara a Piazza Sacro Cuore, su Corso Umberto Primo. Una manifestazione per esprimere solidarietà ai giornalisti Rai come Santoro, Gabanelli, Fazio, minacciati di spospensioni e censure per la loro attività di approfondimento politico. Nel corso della manifestazione, inoltre, verrà girato un video-documento con tutti i contributi e le dichiarazioni che i cittadini liberamente vorranno lasciare. «In questi mesi si sta consumando lo svilimento della Rai come servizio pubblico, con gli annunci di ipotetiche censure preventive o sospensioni di trasmissioni evidentemente non gradite a qualcuno». E' quanto dichiarano Carlo Sciarra, coordinatore comunale IdV Pescara, e Fabio Rosica, componente dell'esecutivo provinciale IdV, promotori dell'iniziativa, che aggiungono:«Noi siamo e saremo sempre dalla parte dei giornalisti dalla schiena dritta che non si fanno intimidire e difendiamo il diritto ad una informazione libera e plurale». 21/10/2010 17.35