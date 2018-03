Rom. Sabato a Montesilvano corteo antirazzista di Forza Nuova

CRONACA. MONTESILVANO. Sabato 23 ottobre, con ritrovo alle 17 e partenza alle 18 circa, si svolgera' il secondo corteo antirazzista organizzato da Forza Nuova nella citta' di Montesilvano. Lo annuncia Marco Foconi. Tappa iniziale sara' piazza Diaz, antistante al municipio, per poi procedere su via D'Annunzio, immettersi in via Chiarini e terminare proprio sotto le case popolari di via Rimini, luogo simbolo ed impietoso di una citta' «dove violenza ed anarchia - dice Forconi - sono costanti quotidiane». «L'obiettivo della manifestazione - aggiunge - e' molto semplice: sensibilizzare i cittadini di Montesilvano e di Pescara a non piegarsi piu' ad un impero etnico, come quello dei rom, che ha fatto piombare molto spesso l'Abruzzo sulle prime pagine nazionali per eventi di cronaca nera e questo perche' la politica locale, sia di destra che di sinistra, e' completamente ostaggio ed asservita ai rom stanziali ed a nulla sono valse le operazioni di ripristino della legalita' nei quartieri piu' a rischio». All’evento partecipera' anche il segretario nazionale del movimento, Roberto Fiore. 20/10/2010 13.01