Giovedi parte a Roseto il Premio Borsellino

LEGALITA'. ROSETO. Govedì 21 ottobre alle ore 21 nella villa comunale di Roseto degli Abruzzi primo appuntamento con il 15° Premio “Paolo Borsellino: 10 giorni per la legalità”. Sarà presentato il libro ''I 10 passi: breviario sulla legalità''. Interverrà l’autore Flavio Tranquillo, giornalista Sky, che dall’impatto emotivo delle stragi del ’92 è stato indotto a dedicare sempre maggiore attenzione a chi si sacrifica nel rischioso compito di ostacolare la criminalità organizzata. Il tema di questa 15 edizione del Premio Borsellino è: “Cara Italia…”. «Il messaggio è duplice», spiega l'organizzatore Leo Nodari: «ovviamente negativo contro l’illegalità. Ma soprattutto positivo per i diritti sanciti dalla Costituzione. E’ necessario "essere contro" la corruzione, le illegalità e i soprusi, contro i violenti, contro i corrotti, contro i silenzi complici, contro le varie concussioni, contro gli indifferenti. Ma è più importante "essere per" costruire percorsi e spazi di libertà, impegno, cittadinanza, informazione, legalità, giustizia, solidarietà, partecipazione». 20/10/2010 10.10