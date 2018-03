Il rapporto tra i giovani e il mondo multimediale: se ne discute a scuola

CRONACA. FRANCAVILLA AL MARE. Il rapporto tra i giovani e il mondo multimediale. E' il tema di due incontri organizzati per i genitori degli adolescenti di Francavilla al Mare. Gli appuntamenti sono stati organizzati dall’associazione di promozione Sociale L’Occeano, e saranno presentati pubblicamente mercoledì, 20 ottobre, alle ore 17 nei locali della Scuola Media “Masci" di Francavilla. Il progetto, spiega Bruna Silvidii, presidente dell'associazione, «consentirà ai genitori di affrontare alcune tematiche importanti all'interno delle relazioni familiari e che investono direttamente la fascia di età adolescenziale e cioè la comunicazione genitori-figli e il rapporto tra gli adolescenti ed il mondo multimediale». Il progetto proseguirà per due mesi, per un totale di otto incontri con i genitori. Per ogni gruppo saranno realizzati 2 incontri, a cadenza settimanale e della durata di 2 ore ciascuno, con gli operatori dell’associazione di promozione sociale, nata a Francavilla a marzo 2009. 19/10/2010 18.14