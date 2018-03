Sciopero nazionale il 19 novembre 2010, disagi Arpa

TRASPORTO. ABRUZZO. A seguito dello sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato per venerdi 22 ottobre dai sindacati Filt-Cgil-Fit-Cisl Uilt-Uil UglTrasporti-Faisa-Cisal, i servizi Arpa potrebbero non essere effettuati nelle fasce orarie comprese tra le ore 00.00 e le 5,30, le 8,30 e le 13,30, le 16,30 e le 24.00. Lo sciopero non interessera' i servizi interregionali ed a lunga percorrenza di competenza statale, pertanto, i collegamenti con Roma e con Napoli saranno regolari. Le corse che ripartono negli orari immediatamente successivi allo sciopero potrebbero non essere assicurate, viste le modalita' di ripresa del servizio previste dall'astensione lavorativa. Lo sciopero generale nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale è stato rinviato al 19 novembre 2010. Le segreterie nazionale dei sindacati Filt-Cgil-Fit-Cisl Uilt-Uil Ugl Trasporti–Faisa- Cisal hanno sospeso il blocco dei servizi programmato per venerdi 22 ottobre 2010 a seguito dell’invito del Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture rivolto ai sindacati a differire la giornata di sciopero. Pertanto, venerdi 22 ottobre i servizi Arpa funzioneranno regolarmente.18/10/2010 16.50