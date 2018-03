Corsi di storia dell’arte e fotografia al museo di Nocciano

ARTE. NOCCAINO. Il Museo di Arte Contemporanea di Nocciano, per il secondo anno consecutivo, propone l’attivazione di due corsi: uno dedicato alla Storia dell’Arte e uno alla Fotografia. Il primo è rivolto a chiunque sia interessato ad acquisire gli strumenti di base per leggere un’opera d’arte e per conoscere quella che è stata l’evoluzione storico-critica del linguaggio creativo di alcune delle personalità più rappresentative della storia dell’arte mondiale. Durante gli incontri, che avverranno tutti i venerdì sera dalle ore 21, a partire dal 5 Novembre 2010, sarà possibile scoprire alcuni artisti importanti, vedere film, documentari tematici e partecipare a dibattiti sui vari argomenti trattati. La conoscenza della storia della fotografia, del suo linguaggio e delle tecniche saranno, invece, oggetto del secondo corso che inizierà l’11 Novembre 2010. 18/10/2010 12.41