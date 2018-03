L’Anas alza il limite di velocità a 90km orari sulla Trignina

VIABILITA’. VASTO. Anni di battaglia ed una petizione firmata da centinaia di utenti per chiedere l’alzamento di quel limite ritenuto troppo basso e troppo facile da superare. Una recente ordinanza dell’Anas stabilisce che “a partire dal 01/11/2010 sulla Fondo Valle Trigno vengano eliminati i limiti di velocità 50+70 km/h con ripristino a 90 km/h lungo il tratto della S.S. n° 650 “Fondo Valle Trigno” compreso tra i Km 43+350 a 78+400 nei due sensi di marcia. Il divieto di 70 km permane solo ed unicamente alle progressive kilometriche 57+200 a 59+600 nei due sensi di marcia( cioè dal bivio di Tufillo al bivio di Mafalda). Soddisfazione è stata espressa dal comitato locale che si è battuto per la causa ed ha dato battaglia in questi mesi contro gli autovelox per fare cassa. 18/10/2010 7.13