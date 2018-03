"Percorsi d’Attore" con Giulio Scarpati

ROMA. L’attore romano torna in cattedra, al via le audizioni per iscriversi ai suoi corsi di recitazione Giulio Scarpati torna ad insegnare recitazione. Coadiuvato dall’attrice Silvia Luzzi e dalla regista Nora Venturini, Scarpati condurrà il corso di recitazione da Gennaio a Giugno 2011, con l’obiettivo di rendere gli allievi innanzitutto coscienti delle loro capacità e del loro talento. Questo il corso: dalla dizione all’impostazione vocale, dalle tecniche di respirazione all’approfondimento delle regole fondamentali dello spazio e della messa in scena, con una particolare attenzione riservata all’analisi e alla costruzione del personaggio, e alle tecniche di recitazione in presenza e in assenza della macchina da presa. Le audizioni per prendere parte alle selezioni d’ingresso alla scuola si terranno dall’8 all’12 novembre a Roma, presso la sede della Formazione Bartolomei, in via Baldo degli Ubaldi n.31, tel. 06 64463194, previa prenotazione. 18/10/2010 6.57