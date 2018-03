Codici: ''100 città per la sicurezza'', il pm Varone lunedì al Museo delle Genti

LEGALITA'. PESCARA. Codici in collaborazione con la Regione organizza lunedì 18 ottobre al Museo delle Genti d'Abruzzo un convegno sul tema "Sicurezza e qualità urbana". Relatore della giornata sarà Gennaro Varone, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Pescara. «L'iniziativa», spiega Domenico Pettinari, segretario provinciale dell'associazione, «si colloca all'interno della manifestazione nazionale "100 città per la sicurezza" che il Forum Italiano per la sicurezza urbana /FISU organizza ogni due anni per dare visibilità e promuovere le azioni delle amministrazioni aderenti». Parteciperanno anche Carlo Masci, assessore regionale alla Sicurezza Legalità, introduce e coordina Filomena Ibello, direttore Regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Produttive, Giovanni D'Andrea, segretario regionale Codici Abruzzo. E' prevista anche la proiezione del docu-film. "La paura si-cura" di Gabriele Vacis. Interverrà anche Franco Corradini, rappresentante Forum Italiano Sicurezza Urbana 15/10/2010 9.56