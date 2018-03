Per sei giorni chiude di notte il traforo del Gran Sasso

VIABILITA’. TERAMO. La società Strada dei Parchi informa con una nota, che a causa di lavori urgenti di manutenzione sarà disposta la chiusura del Traforo del Gran Sasso dalle ore 22 dei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 ottobre p.v. fino alle ore 6 dei giorni successivi, salvo imprevisti, per il traffico diretto verso Teramo/A14. Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da L’Aquila/Roma/A25 e diretti a Teramo/A14, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Assergi. Per informazioni si può consultare Televideo Rai, ascoltare CCISS ed Isoradio o chiamare il call-center al numero 840042121. 15/10/2010 9.41