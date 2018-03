Teatro per ragazzi il giovedi pomeriggio a Sulmona

CULTURA. SULMONA. Sta per arrivare al Centro ricreativo “Creargiocando”, la Rassegna di teatro per ragazzi ''Zona a traffico illimitato'' organizzata dal Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti Sociali” e Classemista Teatro Musica di Sulmona . E' assicurato un novembre e un dicembre pieno di giovedì speciali sia per i piccoli spettatori, sia per il fanciullo che si nasconde dentro gli adulti (alle ore 17). Il calendario ricco e variegato presenta alcune delle più interessanti proposte del panorama del teatro italiano per l’infanzia e la gioventù. 13/10/2010 16.49