Teatro: 42 spettacoli in cartellone 'Fenaroli' a Lanciano

CULTURA. LANCIANO. Ornella Muti, Paolo Ferrari, Andrea Giordana, Pino Quartullo: sono solo alcuni dei grandi attori che saliranno sul palco del teatro Fenaroli di Lanciano nel corso della stagione teatrale 2010-2011 che prenderà il via il prossimo 16 ottobre. Gli spettacoli in cartellone sono 42, organizzati dal Comune di Lanciano attraverso la Deputazione Teatrale, con il contributo della Provincia e della Regione. Come in passato gli appuntamenti sono divisi in 6 cartelloni ben distinti, che vanno dalla prosa al teatro dialettale, dal teatro del sacro a quello per ragazzi, per arrivare al teatro contemporaneo e al cabaret. E' poi previsto un cartellone di eventi speciali, tra cui spicca "Romano Drom, viaggio concerto nella musica rom". L'appuntamento è curato dall'associazione Them Romanò di Alexian Santino Spinelli, che lo ha proposto nei giorni scorsi a Strasburgo, nei saloni del Consiglio d'Europa. 13/10/2010 9.50