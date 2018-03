Torna il Discobus, sabato sera in tutta sicurezza

DIVERTIMENTO. PESCARA. Cena e discoteca in tutta sicurezza a Cantin[AH]Demia. Godere in piena sicurezza del divertimento del sabato sera e risparmiare: sono questi gli obiettivi del progetto «Discobus», patrocinato dalla Regione Abruzzo, Provincia e Comune di Pescara. Sabato 16 ottobre alle ore 20:00 partirà L’Autobus da diverse città e punti partenza: Chieti, Pescara, Francavilla al Mare, Montesilvano, Vasto, Ortona, Città Sant’Angelo, Guardiagrele e da tutti i Comuni in cui ci saranno adesioni da parte dei ragazzi. Il Pullman accompagnerà i ragazzi alla volta di Cantin[AH]demia dove ci sarà dalla 21:00 una cena con diverse portate e con i migliori prodotti tipici abruzzesi, accompagnato dal live ’70 - ‘80 revival dei Boogienight; dalle 00:00 continuerà la serata con il successo del Sabato notte sempre a Cantin[AH]demia con un’area riservata e consumazione. Alle 4.00 rientro a casa presso i punti di partenza in totale sicurezza. 13/10/2010 9.19