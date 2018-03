Ha un attacco epilettico alle Poste: salvata da una dipendente

CRONACA. VASTO. Nota un cliente accasciarsi a terra dopo una discussione e, con grande freddezza, intuisce che si tratta dell'inizio di un attacco epilettico. Senza perdere tempo, l'impiegata salta fuori dalla sua postazione al bancoposta e pratica all'uomo il provvidenziale intervento d'emergenza. Poi arriva il 118 che si prende cura dell'infermo, mentre i clienti in fila si complimentano con lei tra gli applausi. E' successo oggi pomeriggio alle Poste centrali di Via Giulio Cesare a Vasto. Protagonista del riuscito soccorso e' Sabrina Grifone, da anni in servizio alle poste, prima a Milano e poi a San Salvo che dice di aver imparato ad un corso cosa fare. 12/10/2010 18.56