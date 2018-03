Nuovi mezzi della Paoli bus, la benedizione del vescovo Molinari

TRASPORTI. L’AQUILA. Due nuovi autobus acquistati di recente dalla Paoli bus riceveranno la benedizione del Vescovo Metropolita dell’Aquila monsignor Giuseppe Molinari. La cerimonia si svolgerà a S. Demetrio nei Vestini, mercoledi 13 ottobre 2010 a partire dalle ore 16,30, presso il deposito della società di autolinee situato sulla SS 261. I nuovi mezzi sono dotati di tecnologia di avanguardia e di motorizzazione ad emissioni inquinanti ridotte: lunghi 12,20 metri, con cinquantatre posti a sedere e aria condizionata, sedili reclinabili, impianti stereo e monitor da 15 pollici, saranno immessi in servizio entro il mese in corso ed ammoderneranno il parco rotabile migliorando la qualità del servizio dell’autolinea Sulmona-Roma. Si tratta di un momento importante per Paolibus che punta a rilanciare non solo l’attività di trasporto pubblico locale, ma l’intera gestione di un’azienda che vuole uscire dalle enormi difficoltà generate dalle vicende del sisma dell’aprile scorso. 12/10/2010 16.55